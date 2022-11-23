Yozgat'taki DEAŞ operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

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YOZGAT (AA) - Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 7 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 21 Kasım'da DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, daha önce terör örgütü DEAŞ içerisinde silahlı faaliyet gösterdikleri ve kentte ikamet ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 7 zanlıyı gözaltına almıştı.

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