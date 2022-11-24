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Salgın sürecinde müziği sevdirdiği öğrencilerinden yüz yüze eğitimde koro kurdu

AA

Salgın sürecinde müziği sevdirdiği öğrencilerinden yüz yüze eğitimde koro kurdu

YOZGAT (AA) - ÖMER ERTUĞRUL - Yozgat'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde "çevrim içi" dersleri, flüt çalarak daha eğlenceli hale getiren sınıf öğretmeni, yüz yüze eğitimde öğrencilerinden koro kurdu.

Müzikle amatör olarak ilgilenen Şehit Abdullah Bozkurt İlkokulu sınıf öğretmeni Peruze Diğdem Fidan, sınıfta ders anlatırken müzikten de yararlanıyor.

Evinde eşi Mehmet Fidan ile bağlama ve gitar çalan, türkü söyleyen Fidan, müziği, salgın döneminde öğrencileri ekran başında tutabilmek için kullandı.

Flüt çalarak dersleri eğlenceli hale getiren Fidan, yüz yüze eğitimde öğrencilerinden okul korosu kurdu.

Müziğe ilgisi artan 3-B sınıfı öğrencileri, flütün yanında piyano ve gitar çalmaya da başladı.

Öğrenciler, teneffüste, koridor ve okul bahçesinde flüt çalarak eğleniyor.

Okul Müdürü Vehbi Candemir, AA muhabirine, 3-B sınıfının diğer sınıflardan farklı olduğunu, öğrencilerin teneffüste ellerinde flüt çalarak koridorda dolaştığını söyledi.

Müziğin ders başarılarına da olumlu etki ettiğini vurgulayan Candemir, "Çocuklarımız müzikle dersleri daha eğlenceli bir şekilde işliyor. Zaman zaman beni derslerine davet ettiklerinde güzel gösteri sunuyorlar." dedi.

Sınıf öğretmeni Peruze Diğdem Fidan, 18 yıllık öğretmen olduğunu, eşiyle müziğe ilgilerinin bulunduğunu belirtti.

Salgın döneminde uzaktan eğitimin zor olduğunu aktaran Fidan, "Veli ve öğrencilerimiz azmettiler, birlikte bir şeyleri başardık. Müzik dersi alan çocuklar çabuk toparlandı. Ekran başında ders yapmak çok zordu ama müzikle, resimle bunu kolaylaştırdık." dedi.

Fidan, nota ve ritimlerin ekran başındaki çocukların ilgisini çektiğini anlatarak, "Daha sonra yüz yüze geldiğimizde bunu geliştirdik. Okulumuzda bir koro kurduk. Özel günlerde aktif olarak görev alıyoruz. Müzik, çocukların akademik becerilerini geliştiriyor, en önemlisi de çocuklar kendilerini ifade edebiliyor. Mutluluklarını, üzüntülerini enstrümanlarıyla anlatabiliyorlar. Teneffüslerde yanıma gelerek, 'Öğretmenim, şu şarkıyı tekrarlayayım mı? Sana da çalayım mı? Olmuş mu öğretmenim' cümleleri çok mutluluk verici." dedi.

Ailece müzikle ilgilendiklerini vurgulayan Fidan, şunları kaydetti:

"Biz müziksever bir aileyiz. Kendi çocuğum da piyano çalabiliyor. Ben de birçok enstrüman çalabiliyorum. Eşim de çalabiliyor. Bunu çocuklara iletmek, onlara öğretmek, onlara o sevgiyi aşılamak bizim için de onurdur."

Velilerden Kıymet Duyar, çocuğunun birinci sınıfa salgın döneminde başladığını ve uzaktan eğitim aldığını ifade etti.

O dönem çocukların dışarıya çıkamadığını, evde sıkıldığını hatırlatan Duyar, "Öğretmenimiz müzikte ilgilendiği için enstrüman çalmaya başladık. Flüt aldık, uzaktan eğitim olmasına rağmen müziklerine devam ettiler. Çok eğlendiler, severek derse katıldılar. Bu, çocukların sosyal hayatını etkiledi. İkinci ve üçüncü sınıfta da müzik hayatına devam ettiler. Benim kızım normal flütün yanında yan flüt de çalmaya başladı." diye konuştu.

Öğrencilerden Duha Erol, sınıfça müziği çok sevdiklerini aktardı.

Erol, sınıfta herkesin flüt çaldığını ve çok mutlu olduklarını ifade ederek, öğretmenine teşekkür etti.

Secem Su Akyol, boş zamanlarında flüt çaldıklarını, teneffüste öğretmeninin yanına gidip flüt çalma ile ilgili sorular sorduklarını anlattı.

Muhammet Ali Müjdeci, müzik sınıfında da eğitim aldıklarını, hem öğrenip hem eğlendiklerini ifade etti.

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