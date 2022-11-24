Yozgat ve Sorgun'da Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

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YOZGAT (AA) - Yozgat ve Sorgun'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, Valilik Konferans Salonu'nda devam etti.

Törende konuşan Yozgat Valisi Ziya Polat, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vefat eden tüm öğretmenlere Allah'tan rahmet diledi.

Öğretmenler Günü'nü kutlayan Polat, "Eğitim uzun ince bir yoldur. Öğretmenlik ulvi ve tarihi bir meslektir. Öğretmen insanlığa saygıyı, millet ve yurt sevgisini, bağımsızlık şerefini genç dimağlara gergef gergef işleyendir." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı da bütün öğretmenlerin "Öğretmenler Günü"nü kutladı.

Konuşmaların ardından mesleğe yeni başlayan 57 öğretmen yemin etti, emekli olan öğretmenlere Hizmet Şeref Belgesi ve plaket takdim edildi.

Törene, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, daire müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

- Sorgun

Sorgun'da İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonu’nda düzenlenen programda konuşan Yunus Emre Ortaokulu Müdürü Mehmet Kılınçarslan, mutlu bir toplum olmanın yolunun eğitimden geçtiğini ifade etti.

Konuşmanın ardından öğrenciler şiir okudu, vefat eden öğretmenlerin anısına öğrenciler tarafından hazırlanan slayt gösterisi sunuldu. 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, Kaymakam Halil İbrahim Kazar, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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