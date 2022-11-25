Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

YOZGAT (AA) - AK Parti Yozgat İl Kadın Kolları Başkanlığınca, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

Kadın Kolları Başkanı Erva Kevser Yurtlu, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı açıklamada, AK Parti'nin 5,5 milyon kadın üyesi, 600 bine yakın gönüllü teşkilat mensubuyla aynı zamanda güçlü bir kadın hareketi olduğu belirtti.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve yaptırımların artırılması amacıyla var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Yurtlu, şunları kaydetti:

"2004'te anayasaya kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir maddesini biz getirdik. 2005 yılında Türk Ceza Kanunu (TCK) ile 'töre' ve 'namus' nedeniyle işlenen cinayetleri ağırlaştırılmış suç kapsamına aldık, aile içi şiddet ve cinsel suç tanımını biz yaptık. TCK'da yapılan son düzenlemelerle erkeğin kadına yönelik işlediği suçlarda 'iyi hal uygulamasını' kaldırdık ve kadına şiddeti 'katalog suç' kapsamına aldık."

Basın açıklamasına, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Gökhan ve parti yönetim kurulu üyeleri ile kadınlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.