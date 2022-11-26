Sorgun Jandarma Komutanlığından muhtarlara teşekkür plaketi

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YOZGAT (AA) - Sorgun İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Alper Ekmekcioğlu, köylerine güvenlik kamerası taktıran 7 muhtara plaket verdi.

İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen plaket takdim töreninde konuşan Ekmekcioğlu, özellikle hırsızlık olaylarında caydırıcı olması açısından güvenlik kameralarının önem taşıdığını söyledi.

Ekmekcioğlu, bu yıl ilçede yaşanan 17 hırsızlık olayından 13’ünü failinin yakalanmasında güvenlik kameralarından yararlandıklarını ifade etti.

Köylerine güvenlik kamerası taktıran muhtarlara teşekkür eden Ekmekcioğlu, bunu tüm köylerde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini aktardı.

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