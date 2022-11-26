Yozgat'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

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YOZGAT (AA) - Yozgat'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

Kentte gece başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Çamlık Milli Parkı'nda kar manzarasını izleyen vatandaşlar, kar topu oynayarak eğlendi.

Hatay'dan, üniversitede okuyan çocuklarını ailesiyle ziyarete gelen Tahsin Hintoğlu, kar yağışını gördüklerinde çok mutlu olduklarını söyledi.

Tahsin Hintoğlu'nun 10 yaşındaki kızı Ahsen Hintoğlu da ilk defa kar gördüğünü belirterek, "Ağabeyimle kardan adam yapıp kar topu oynadık." dedi.

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