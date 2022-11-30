Hibe desteğiyle ürettikleri "kanal eğesi"ni 7 ülkeye ihraç ediyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hibe desteğiyle ürettikleri "kanal eğesi"ni 7 ülkeye ihraç ediyorlar

AA

Hibe desteğiyle ürettikleri "kanal eğesi"ni 7 ülkeye ihraç ediyorlar

YOZGAT (AA) - ÖMER ERTUĞRUL - Yozgat'ta makine mühendisi iki girişimcinin devletten aldığı hibe desteğiyle yerli imkanlarla ürettiği "kanal eğesi" (diş hekimlerinin kanal tedavisinde kullandığı alet) 7 ülkeye satılıyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden 2011'de mezun olan Necip Kayım, ABD'nin Florida Üniversitesinde makine tasarımı üzerine 2013-2015 yılları arasında yüksek lisans yaptı.

Kayım, daha sonra Yıldız Teknik Üniversitesinden arkadaşı Ahmet Serdar Motorcu ile diş tedavisinde kullanılan ve Türkiye'de yeterli üretimi bulunmayan kanal eğesi (diş hekimlerinin kanal tedavisinde kullandığı alet) açığını kapatmak amacıyla çalışma başlattı.

İlk olarak Yozgat Bozok Üniversitesi Teknopark bünyesinde şirket kuran genç girişimciler, AR-GE sürecinin ardından hazırladıkları projeye KOSGEB ve TÜBİTAK'tan 450 bin lira hibe desteği aldı.

Kent merkezinde kurdukları bir tesiste kanal eğesi üreten 8 makine tasarlayan girişimciler, kısa sürede seri üretime geçerek yurt içi ve dışına ürün satıyor.

- 50 çeşit ürün üretiliyor

Şirketin ortaklarından makine yüksek mühendisi Kayım, AA muhabirine, çalışmalara piyasadaki açığı görerek başladıklarını söyledi.

Türkiye'de projeyi hazırladıkları 2015'te kanal eğesi üretimi olmadığını belirten Kayım, "Kanal eğesini üretmek için makinesini de geliştirmemiz gerekti çünkü piyasada kanal eğesi üreten makine bulunmuyordu." dedi.

Kayım, AR-GE sürecinin ardından seri üretime geçtiklerini anlatarak, "2 kişiyle başlayan projemiz şu anda 13 çalışanımızla devam ediyor. Üretim makinelerimizin tamamı, bütün kodlamaları ve programlaması bize ait. Bu makinelerle 50 çeşit ürün üretiyoruz." diye konuştu.

- 7 ülkeye ihraç ediliyor

Kanal eğesinin diş kanal tedavisinde kullanılan ürün olduğunu aktaran Kayım, şunları kaydetti:

"Müşterimiz diş hekimleri ve ağız diş sağlığı merkezleri. 2015'te bu ürün tamamen ithal ediliyordu. Biz bu ürünü yerlileştirmek amacıyla firmamızı kurduk. Bu amaçla da hem makinesini hem de ürünlerimizi geliştirdik. Piyasada ithalatı belli bir oranda durdurduğumuzu düşünüyoruz. Bu amaçla da ülke ekonomisine katkımız oldu, olmaya da devam edecek. İran, Kazakistan, İtalya, İngiltere, Irak, Özbekistan ve Kosova'ya ihraç yapıyoruz."

Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Bozok Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Şenol Akın da firmanın Bozok Teknopark'ın altyapısını kullandığını dile getirerek, "Alanında yaptığı üretimle Türkiye'deki ilk firmalardan. Bir teknopark şirketinin ülke ekonomisine nasıl katkı yapacağının en güzel örneklerinden birisidir. Firma sahiplerini, bu girişimciliklerinden dolayı tebrik ediyorum. Firmamızın büyümesi ve ekonomiye katkı yapması bizleri gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yozgat'ta buğday hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Yozgat'ta buğday hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli ...
Yozgat'ta bir otomobilde 212 sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Yozgat'ta bir otomobilde 212 sikke ele geçirildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.