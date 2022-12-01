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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat'ta 11 bin 728 öğrenci ücretsiz yemekten yararlanıyor

AA

Yozgat'ta 11 bin 728 öğrenci ücretsiz yemekten yararlanıyor

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta 11 bin 728 öğrencinin Milli Eğitim Bakanlığının ücretsiz yemek hizmetinden faydalandığı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 245 okulda taşımalı eğitimden yararlanan 7 bin 676 öğrenci ile 47 pansiyonda kalan 4 bin 52 öğrencinin ücretsiz yemek hizmetinden yararlandığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Milli Eğitim Bakanlığımız, öğrencilerin eğitime erişimini artırmak için sosyal politikalarla öğrencileri desteklemeye devam ediyor. Şartlı eğitim yardımından öğrenci burslarına, taşımalı eğitimden ücretsiz yemek imkanına, ücretsiz ders kitaplarından yardımcı kaynaklara çok sayıda proje, kararlı bir şekilde uygulanmaya devam ediyor. Taşıma kapsamındaki öğrencilerimize beslenme uzmanlarınca hazırlanan haftalık menüye göre üç çeşit öğle yemeği verilmektedir. Öğrenci yurdunda kalan öğrencimize ise açık büfe kahvaltı, üç çeşit öğle yemeği, üç çeşit akşam yemeği ve akşam yemeğinden sonra da ara öğün verilmektedir. Ayrıca okul öncesi eğitim kapsamında okullarımızdaki ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin yararlanması için 63 bin lira ödenek Bakanlığımızca gönderilmiştir. Hem taşıma kapsamındaki öğrencilerimiz hem de yurtlarımızda kalan öğrencilere yönelik sunulan hizmetlerle ilgili geri bildirimler alınarak değerlendirilmekte ve gerekli her türlü tedbir alınmaktadır."

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