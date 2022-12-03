Sorgun’da sis etkili oldu

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YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yoğun sis etkili oldu.

Sorgun'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer yaklaşık 20 metreye kadar düştü. Yoğun sis nedeniyle araçlar trafikte güçlükle ilerledi.

Sorgun Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail Kaplan, AA muhabirine, son günlerde gece gündüz sıcaklık farkından dolayı sis oluştuğunu söyledi.

Sürücülere uyarıda bulunan Kaplan, "Sürücülerimiz sis ve gizli buzlanmaya karşı dikkatli olsunlar. Trafikte öndeki araç ile takip mesafesini artırıp, farlarını mutlaka yaksınlar." dedi.

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