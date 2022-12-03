Sahipsiz köpek ve kediler Bekir amcanın yolunu gözlüyor

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YOZGAT (AA) - ÖMER ERTUĞRUL - Yozgat'ta yaşayan hayvansever Bekir Korkmaz, kasap, lokanta ve fırınlardan topladığı yemek artıkları, kemikler ve bayat ekmeklerle sahipsiz köpek ve kedileri besliyor.

İşçi emeklisi 64 yaşındaki Korkmaz, yaz kış demeden sabah erkenden kalkıp kasap, lokanta ve fırınları dolaşarak sahipsiz hayvanlar için yiyecek topluyor.

Otomobiliyle hemen her gün kent merkezine 28 kilometre mesafedeki Çalılı köyünde bulunan bağ evine giden Korkmaz, 5'i kendi bağ evinde olmak üzere bölgedeki 20 sahipsiz köpek ve kediye yiyecek veriyor.

Bekir Korkmaz, AA muhabirine, yaklaşık 15 yıl önce emekli olduktan sonra doğup büyüdüğü Çalılı köyüne bağ evi yaptırdığını söyledi.

Kent merkezinden köye gidip gelirken yolda sahipsiz köpek ve kedileri gördüğünü dile getiren Korkmaz, daha sonra bunlardan bazılarını beslemeye başladığını belirtti.

Korkmaz, yazlıkçıların, bağ ve bahçelerini korumak ya da çocuklarının sevmesi için aldıkları hayvanları kışın bırakıp gittiklerini anlatarak, "Yol boyunca çok hayvan var. Bu hayvanları besliyorum. Bu hayvanlar, sabah ve akşam beni beklerler. Korna çalınca koşar gelirler." diye konuştu.

- Sırtında yiyecek taşıyor

Bazen işlerinden dolayı köye gidemediğine değinen Korkmaz, "Köye gelemediğim zaman hayvanlar geceleri uykuma giriyor. Vicdanen kendimi sorumlu tutuyorum. Gitmediğim zaman aç kalacaklar diye uykularımın kaçtığı oluyor." dedi.

Hayvansever Korkmaz, fırınlardan bayat ekmek, lokantalardan yemek artığı, kasaplardan kemik aldığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bayat ekmek bulamadığım zaman hayvanları aç bırakmamak için taze ekmek alıyorum. Rabb'im bunlara veriyor, bunları beslediğim zaman ben sıkıntı çekmiyorum, aldığım maaş belli ama Allah bereket ihsan ediyor. 12 yıldır hayvanları besliyorum. Kışın kardan yol kapandığı zaman 1,5 kilometre sırtımda yiyecek taşıdığım oluyor."

Fırıncı Servet Ceylan da Korkmaz'ın her sabah fırına gelip sahipsiz köpekler için bayat ekmek aldığını belirtti.

Restoran işletmecisi Mustafa Çetin de "Bekir ağabey, yemek artıklarını sahipsiz hayvanlara verir, bunu kendine görev edinmiş, kendisine çok teşekkür ediyoruz, artıklar israf olmuyor." ifadelerini kullandı.

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