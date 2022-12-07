Yozgat'ta toprak işlemesiz tarım yaygınlaştırılıyor

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YOZGAT (AA) - Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, toprak işlemesiz tarımı yaygınlaştırmak amacıyla 4 köyde mibzerle doğrudan arpa ve buğday ekimi yapıldığını bildirdi.

Özkaya, yazılı açıklamasında, toprak işlemesiz tarım sisteminin devamı ve yaygınlaşması için 4 köyde 4 çiftçiyle doğrudan ekim mibzerleri kullanılarak ekim yapıldığını belirtti.

Özkaya, "Bu sistemde toprak işleme ile uğraşılmadığından çiftçi açısından zaman, işgücü ve önemli girdilerden olan mazottan tasarruf sağlanmaktadır. En önemlisi bitki artıkları toprak yüzeyinde kaldığı için toprağın organik madde seviyesi artmakta, toprak erozyonu azalmaktadır. Çiftçilerimizin bu sistemdeki en büyük endişesi verim kaybıdır. Yıllardır ilimizde yaptığımız ekimlerde gördük ki bu sistemdeverim kaybı olmamaktadır." ifadlerini kullandı.

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