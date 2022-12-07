Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir zanlının il dışından otomobille kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Yerköy uygulama noktasında polisi görünce tali yoldan kaçmaya çalışan şüpheli, kovalamacanın ardından yakalandı.
Araç ve zanlının üzerinde yapılan aramada 135,86 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.