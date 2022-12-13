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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat Belediyesi 850 metre su ishale hattını yeniledi

AA

Yozgat Belediyesi, şehir şebeke suyunun bir kısmının sağlandığı Arapseyfi bölgesinden gelen su ishale hattında kaçak tespit edilen 850 metrelik kısmını yeniledi.

Yozgat Belediyesi 850 metre su ishale hattını yeniledi

YOZGAT (AA) - Yozgat Belediyesi, şehir şebeke suyunun bir kısmının sağlandığı Arapseyfi bölgesinden gelen su ishale hattında kaçak tespit edilen 850 metrelik kısmını yeniledi.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, gazetecilere, kente 32 kilometre mesafeden gelen Arapseyfi terfi hattında su kaçağı tespit edildiğini ve bölgede yenileme çalışması yaptıklarını söyledi.

Bu su ishale hattının 1999 yılından bu tarafa kullanıldığını belirten Köse, "Ekiplerimiz bu hattımızda saniyede 20 litre, senede 620 bin metreküp kayıp kaçak su tespit etti. Bu rakam şehrimizin bir aylık su ihtiyacına eşdeğer. Tamamen belediye öz kaynaklarımızla 850 metre hattı yeniledik." dedi.

Köse, şehir şebeke suyunun elektrikle sağlandığını anlatarak, "Bu yenileme çalışmasıyla hem elektrik enerjisinde hem de su da tasarruf sağlamış olduk." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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