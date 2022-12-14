Yabancı basın mensupları Yozgat'ı gezdi

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YOZGAT (AA) - UNESCO Dünya Kültür Mirası İç Anadolu Rotası kapsamında, yurt dışından gelen yabacı basın mensupları Yozgat'ı gezdi.

Program kapsamında Sırbistan, Bulgaristan ve Romanya'dan gelen 7 basın mensubu, Yozgat'ın yurt dışında tanıtılması amacıyla rehber eşliğinde kentin tarihi ve turistik yerlerini inceledi.

Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftci, gezinin amacının Türkiye ve Yozgat'ı yurt dışında tanıtmak olduğunu söyledi.

Çiftci, gazetecilerin Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından yurt dışından davet edildiğini belirterek, "Misafirlerimiz kentimizde Valimiz Ziya Polat'ı ziyaret etti. Daha sonra Roma hamamı, müze, Çapanoğlu Büyük Camisi, Hayri İnal Konağını gezdi ve çok memnun kaldılar. Gazetecilerden beklentimiz, ülkelerinde ilimizle ilgili paylaşımlar yapması ve tanıtmasıdır. " dedi.









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