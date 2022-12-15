Sorgun'da "Bosna Hersek Kardeşlik Çeşmesi" hizmete açıldı

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YOZGAT (AA) - Osmanlı dönemi eserlerinden Saraybosna'da bulanan tarihi çeşmenin benzeri, hayırsever vatandaş tarafından Sorgun ilçesine yapıldı.

Sorgun Belediyesinin desteği ve hayırsever Mustafa Büyükgöz'ün katkılarıyla yapılan "Bosna Hersek Kardeşlik Çeşmesi"nin açılışında konuşan Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, çeşmenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ekinci, 7-8 yıl önce Bosna Hersek’e yaptığı ziyaretinde tarihi çeşmeyi gördüğünü ve çok etkilendiğini belirterek, "Bugün o çeşmenin aynısını ilçemizde hizmete açıyoruz. Çeşmenin yapımını sağlayan Mustafa Büyükgöz kardeşimize teşekkür ediyorum." dedi.

Bosna Hersek’in Hadziçi Belediye Başkanı Hamdo Ejuboviç de eserin açılışından mutluluk duyduğunu dile getirerek, bu tür eserleri yaptıranların vefat ettikten sonra da adının yaşayacağını söyledi.

Kardeşlik Köprüsü Derneği Başkanı Jasmin İmam ise Bosna Hersek ile Türkiye arasında atılan kardeşlik köprüsüne gerek devlet gerekse şahıslar olarak her türlü desteğin sağlanması gerektiğini, bunun için de sürekli çalıştıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından çeşme hizmete açıldı.

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