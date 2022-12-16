Sorgun'da öğrenciler yaşlılarla bir araya geldi

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YOZGAT (AA) - Sorgun ilçesinde Fevzi Çakmak Ortaokulu ve Bahadın Şehit Ali Akdoğan İlkokulu öğrencileri "7'den 70'e Gönül Bağı Projesi" kapsamında yaşlılarla buluştu.

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan "7'den 70'e Gönül Bağı Projesi" kapsamında öğrenciler ile yaşlıları buluşturarak, kuşaklar arası bağların oluşması ve kültürel aktarımı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Öcal, "Öğrencilerimiz, güzel bir gün geçirdi. Yaşlılarımızın güzel anılarını dinledi. Okullarımızda bu tür etkinlikleri bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz." dedi.

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