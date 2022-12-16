Sorgun'da şehit asker anısına 2 çeşme yapıldı

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YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde şehit Topçu Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir anısına 2 çeşme yaptırıldı.

Şanlıurfa sınırında teröristlerce 16 Ağustos'ta yapılan havan tacizi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Özdemir'in anısına, Redstar Havacılık tarafından Feyzullah Bektaş İmam Hatip Ortaokulu ve Fatih Ortaokulu bahçelerine çeşme yaptırıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, açılış töreninde, çeşmelerin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılışa şehidin annesi Ferdane ve babası Ali Özdemir, Redstar Havacılık Genel Müdürü Celal Emre Dursun, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Kılıç, pilot Ali Tunç, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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