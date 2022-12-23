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Ağaçlandırma seferberliğiyle Yozgat'ın bozkırı yeşile dönüşüyor

AA

Ağaçlandırma seferberliğiyle Yozgat'ın bozkırı yeşile dönüşüyor

YOZGAT (AA) - ÖMER ERTUĞRUL- Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen ağaçlandırma seferberliğiyle Yozgat'ın orman varlığı son 10 yılda yüzde 15'ten 20'ye çıktı.

Ağaçlandırma çalışmalarıyla kente 14 bin hektar ormanlık alan kazandırıldı, 17 bal ormanı kuruldu.

Yozgat Orman İşletme Müdürü Mustafa Çelik, AA muhabirine, ağaçlandırma çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü söyledi.

Orman varlığı bakımından fakir sayılan Yozgat'ın son 10 yılda yapılan çalışmalarla ormanlık alanının 262 bin hektardan 276 bin hektara çıkarıldığını belirten Çelik, "Yıllık ortalama 2,5-3 milyon fidan dikiyoruz. Bu yıl da 3 milyon fidanımızı toprakla buluşturduk. Yozgat'ın ormanlık alanını arttırmaya devam ederek bozkırı yeşillendiriyoruz. Amacımız, topraklarımızı yeşillendirmek, erozyonla meydana gelen toprak kaybımızı önlemek." dedi.

Çelik, çalışmaların karşılığını aldıklarını ve kentin orman varlığının yüzde 15'ten yüzde 20'ye yükseldiğini bildirdi.

- Bal ormanı çalışmaları kapsamında 18 bini aşkın fidan dikildi

Çelik, vatandaşa yönelik gelir getirici orman çalışmasının da devam ettiğini ve 17 bal ormanı kurduklarını anlatarak, "Arıcılarımıza yönelik bal ormanı çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda bu yıl badem, iğde, akasya, mahlep, kuşburnu, alıç, kekik, lavanta gibi türlerden 18 bin 320 fidan dikildi. Bu çalışmalarımız 2023'te de aynı şekilde devam edecek. İnşallah Yozgat yeşillenecek, gelir getirici türlerle vatandaşımızın gelirlerine katkı sağlayacağız. Bal ormanlarımızla aynı şekilde arıcılarımıza yardımcı olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Yerköy ilçesine bağlı Buruncuk köyü ağaçlandırma sahasında çalışan Çelebi Bolat da geleceğe bir nefes olmak ve yeşil bir vatan bırakmak için fidanları özenle dikmeye çalıştıklarını kaydetti.

Bölgeye 150 bin fidan dikeceklerini anlatan Bolat, bunun 90 bini akasya, mahlep ve badem gibi gelir getirici fidanların oluşturduğunu belirtti.

Fidan diken işçilerden Mahmut Asar da bozkırı yeşillendirmeye çalıştıklarını, fidan dikilen alanların 5-10 yıl sonra yeşile döneceğini dile getirerek, "Geleceğimiz ve yeni nesillerimiz için Türkiye'mizi yeşillendirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.


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