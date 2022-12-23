Diyanet İşleri Başkanı Erbaş. Yozgat'ta üniversite öğrencileriyle bir araya geldi:

YOZGAT (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bugün Batılılar ilimde bizi geçmişler, bunu itiraf edelim ama insanlığa mutluluk vermeyen ilim şurada kalsın. İlmin insanlığa mutluluk vermesi lazım." dedi.

Erbaş, Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde "İslam'ın rehberliğinde bilgiden bilince" konulu konferansta, üniversitelerin evrensel bilginin üretildiği yerler olduğunu söyledi.

Bilginin insanlığın hayrına kullanılmasının önemli olduğunu belirten Erbaş, bilgiyi bilince dönüştürmenin önemini anlattı.

Üniversitelerin şehrin ilim irfan merkezi olduğunu ifade eden Erbaş, "Üniversite ilmin üretildiği yer. Siz bilgiyi burada hem üretiyorsunuz, hem öğreniyorsunuz. Hayatınızı ilim yolunda geçireceksiniz inşallah." dedi.

- "Kıyamete kadar Kur'an-ı Kerim anlaşılmaya devam edecek"

Müslümanların asırlarca ilmin her alanında insanlığa öncülük ettiğini aktaran Erbaş, şunları kaydetti:

"Çünkü Kur'an-ı Kerim ilimle başlıyor. 'Oku ve yaz' diyor. Okumanın, yazmanın amacı nedir? Bilgi üretmek, öğrenmek, insanlığı kurtuluşa ulaştırmak. Kur'an'ın inişinin amacı bu. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bir meal yapıyoruz. Bu meali yani Kur'an-ı Kerim'in mealini sadece bir kişiye vermedik. Bir komisyon kurduk. O komisyon diyelim ki astronomi ile ilgili bir ayet geldi önlerine hemen bir astronomi hocasını çağırıyorlar. Onunla istişare ederek ayeti anlamaya gayret ediyorlar. Kur'an-ı Kerim'in her üç beş yılda bir yeniden anlaşılmaya ihtiyacı var. Kıyamete kadar Kur'an-ı Kerim anlaşılmaya devam edecek. İlim geliştikçe anlaşılmaya devam edecek. İlim, bilim geliştikçe, bugün çelişkili gibi gözüken ayetler yarın belki üç sene, beş sene sonra anlaşılacak."

-"Bugün Batılının ürettiği ilim faydadan çok zarar veriyor"

Müslümanların merhametini, tecrübesini, adaletini, bilgi ve hikmet konusunda dünyaya kazandırdıklarını gençlerden anlatmalarını isteyen Erbaş, ilim kimden gelirse gelsin alınması gerektiğini anlattı.

Medeniyetlerinin en önemli unsurlarından birisinin bu olduğuna dikkati çeken Erbaş, şöyle konuştu:

"Bugün Batılılar ilimde bizi geçmişler, bunu itiraf edelim ama insanlığa mutluluk vermeyen ilim şurada kalsın. İlmin insanlığa mutluluk vermesi lazım. O yüzden Peygamber Efendimiz 'Allah'ım senden faydalı ilim isteriz. Allah'ım faydasız ilimden sana sığınırım.' böyle dua ediyor. Bugün Batılının ürettiği ilim faydadan çok zarar veriyor. Japonya'nın iki şehrini yerle bir eden, yüz binlerce insanı öldüren Batılının ilmiydi. Ortaya koyduğu o bilimle ürettiği atomu attı. Bugün atmıyorlar mı? Bugün bizim kırk senedir mücadele ettiğimiz teröristlere silahı kim veriyor? Tırlar dolusu ürettikleri o en gelişmiş bilgileriyle ürettikleri silahları Batılılar veriyor. Batılılar ilmi, insanlık huzur bulsun diye üretmiyor. İnsanların bir kısmı, diğerlerini öldürerek, diğerlerini sömürerek bir kısım insan huzur bulsun diye üretiyorlar ilmi. Müslümanlar bütün insanlık o ilimden istifade etsin diye ürettiler ve biz de öyle üretmeye devam edeceğiz inşallah. Bizim farkımız bu. Bizim inancımızın bize öğrettiği felsefe bu, hikmet bu. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım."

Konferansın ardından Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Erbaş'a plaket takdim etti. Erbaş da kendisine kitap hediye etti.





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