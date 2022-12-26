Cumhuriyet Başsavcısı Sevgili ve Rektör Karadağ, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

YOZGAT (AA) - Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili ve Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Sevgili ve Karadağ oylama öncesi, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "şampiyonlar", haber kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Gece uçuşu" başlıklı fotoğraflarını seçen Sevgili, çevre ve yaşamda ise Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" karesine oy kullandı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ da spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "şampiyonlar", haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu", çevre ve yaşamda ise Muhammed Enes Yıldırım'ın "Dağın öfkesi" fotoğraflarına oy verdi.

Karadağ, AA'nın fotoğraf oylamasının geleneksel hale geldiğini belirterek, muhabirleri tebrik etti.

Ciltler dolusu yazılarla anlatılamayan bir olayın bazen bir fotoğraf karesiyle daha iyi anlatılabildiğini ifade eden Karadağ, "Spor kategorisinde mücadelenin, haber kategorisinde üzüntü ve sevincin, çevre ve yaşam kategorisinde de çevrenin öneminin vurgulandığını görüyoruz. Anadolu Ajansı ve çalışanlarına teşekkür ediyorum." dedi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.