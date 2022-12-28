Yozgat'ta kaybolan 2 kişi öldürülmüş halde bulundu

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta iki gündün haber alınamayan iki kişi, arazideki kamyonette av tüfeğiyle öldürülmüş halde bulundu.

Merkeze bağlı Lök köyü Şabanyazısı mevkisinde kamyonetin içinde iki ceset görenler, jandarmaya haber verdi.

Bölgeye giden ekipler, cesetlerin, Sorgun ilçesinde hayvan alım satımı yapan Ö.Y. (43) ve H.Ç'ye (48) ait olduğunu belirledi.

Av tüfeğiyle öldürüldükleri tespit edilen Ö.Y. ve H.Ç'nin cesedi, Cumhuriyet savcısı ve jandarmanın incelemenin ardından adli tabiplik morguna kaldırıldı.

Ö.Y. ve H.Ç'nin 2 gün önce hayvan satın almak için evlerinden ayrıldığı, bir daha kendilerinden haber alınamadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.