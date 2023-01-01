Evinde ölü bulunan Gümüşhacıköy Cumhuriyet Savcısı Atabaş'ın cenazesi Yozgat'ta defnedildi

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YOZGAT (AA) - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde evinde ölü bulunan Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş'ın cenazesi, memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde toprağa verildi.

Cenazesi Amasya'dan Sorgun'a getirilen Atabaş (30) için Salih Paşa Camisi'nde ikindi vakti tören düzenlendi.

Törene, Atabaş'ın yakınları, Yozgat Valisi Ziya Polat, Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreteri Seyfi Han, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, Yozgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Selçuk Akdoğan, Sorgun Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ve vatandaşlar katıldı.

Atabaş'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

Atabaş, dün, görev yaptığı Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde kendisinden haber alınamaması üzerine evine giden meslektaşları, sağlık ve polis ekipleri tarafından ölü bulunmuştu.

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