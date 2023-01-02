Yozgat'ta özel öğrencinin polislik hayali bir günlüğüne gerçek oldu

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YOZGAT (AA) - Yozgat'ta polis olmayı hayal eden 11 yaşındaki özel öğrencinin bu isteği, Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) ve Türk Kızılay ekiplerince gerçekleştirildi.

Osmanpaşa Köyü Ortaokulu özel eğitim öğrencisi Pembe Nisa Çetinkaya'nın sürekli dile getirdiği polislik hayali, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni, Kızılay gönüllüsü Melike Ece'nin girişimleriyle bir günlüğüne gerçeğe dönüştü.

Türk Kızılay'ın sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğretmenleriyle POMEM'e gelen özel öğrenci, polis üniforması giydi.

Polis adaylarıyla sınıfta ve konferans salonunda ders dinleyen Pembe Nisa, POMEM Müdürü Zafer Kişi'ye çiçek verdi.

Kişi, gazetecilere, Pembe Nisa'nın hayalini gerçekleştirmekten mutlu olduklarını belirterek, "İnşallah her şey gönlünce olur. Bütün çocuklarımızın Allah bahtını açık etsin. Destek olan Kızılay çalışanlarına teşekkür ediyorum." dedi.

Pembe Nisa Çetinkaya da bir gün de olsa polislik hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu söyledi.

Türk Kızılay Yozgat Şube Başkanı Faruk İbiş ise kan bağışı başta olmak üzere düzenledikleri etkinliklere her zaman destek olan Kişi'ye teşekkür ederek, plaket verdi.

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