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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yerköy'de KYK öğrencileri hastanede yatan çocuklara oyuncak hediye etti

AA

Yerköy'de KYK öğrencileri hastanede yatan çocuklara oyuncak hediye etti

YOZGAT (AA) - Yerköy Molla Hüsrev Yurt Müdürlüğü (KYK) öğrencileri, "Şifa oyuncakları projesi" kapsamında devlet hastanesi çocuk servisinde yatan çocuklara oyuncak hediye etti.

Yurt Müdürü Tuğrul Bozer, Yerköy Devlet Hastanesi çocuk servisinde tedavi gören çocuklara, gönüllü öğrencilerince toplanan oyuncakların hediye edildiğini söyledi.

"Şifa oyuncakları projesi" kapsamında gönüllülük faaliyeti düzenlediklerini ifade eden Bozer, "Öğrenci ve yurt personelinin katkılarıyla alınan oyuncaklar, hastanede yatan çocuklara hediye edildi. Öğrencilerimizin bu davranışı, hasta çocuklarımızın yüzünü güldürdü." dedi.

Gönüllü öğrencilerden Nurcan Bingöl de projenin duyurulmasıyla arkadaşlarıyla birlikte dahil olduklarını belirtti.

Bingöl, "Bu projede tüm arkadaşlarımın emeği büyük. Bizler 5 öğrenci olarak hastanede yatan kardeşlerimizin yanında olduk onlara moral vermeye çalıştık. Onların mutlu olması da bizi sevindirdi." diye konuştu.

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