Yozgat Belediyesinin yaptıracağı "Şefkatevi"nin inşaatına başlandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

YOZGAT (AA) - Yozgat Belediyesi tarafından hasta yakınlarına yataklı ve yemekli hizmet vermesi amacıyla projelendirilen "Şefkatevi"nin inşaatı başladı.

Yozgat Şehir Hastanesi karşısındaki alana yaptırılacak Şefkatevi ile ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Celal Köse, seçim öncesi vaatlerinden birinin daha temelini atmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Hastaneye gelen hasta yakınlarının barınacak yer bulma konusunda sıkıntı yaşadığını belirten Köse, "Hastalarımız yoğun bakım ünitesinde yatarken, yakınları dışarıda kalıyordu. Vatandaşımızın barınma sorununu çözmek için Şefkatevi projemizi hazırladık." dedi

Köse, Şefkatevi'nin 3 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olacağını ifade ederek, "Tek kişilik, çift ve süit odalar olmak üzere 38 odası bulunuyor. Sosyal alanlar yer alıyor. Burada misafir edeceğimiz kardeşlerimizin kahvaltısını ve akşam yemeğini vereceğiz." dedi.

Şefkatevi'nin 36 milyon 666 bin liraya ihale edildiğini aktaran Köse, "Projemiz, mimarisiyle Yozgat'a değer katacak. Ayrıca sosyal alanlarıyla büyük bir eksiği kapatacak." ifadelerini kullandı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.