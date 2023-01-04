Sorgun'da sporculardan hayvan barınağına mama desteği

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

YOZGAT (AA) - Sorgun Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları iki hayvan barınağına mama desteğinde bulundu.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Levent Tunçer, AA muhabirine, sahipsiz hayvanları korumak ve onlara sahip çıkmanın insanlık görevi olduğunu söyledi.

Sorgun Geçlik ve Spor Kulübü antrenörleri ve sporcuları ile Eymir yolu üzerinde bulunan iki köpek barınağını ziyaret ettiklerini belirten Tunçer, "Bu ziyaretimiz sporcularımızın sahipsiz hayvanlara karşı farkındalıklarının artırılmasını sağlayacaktır. Ziyaretimizde 5 torba mama ve çeşitli yiyecekler götürerek görevlilere teslim ettik. Hayvanların bakımı hakkında bilgi aldık. Vatandaşlarımızdan soğuk kış günlerinde barınakta bulunan hayvanlara yardımda bulunmalarını bekliyoruz." dedi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.