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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat'ta 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

AA

Yozgat'ta 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta 4 köydeki ev ve iş yerlerinden mazot ile çeşitli eşya çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Aktaş, Yazıpınar, Kırım ve Güdülelmahacılı köylerinde son 15 gün içerisinde meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışmada şüphelilerin O.Ü, A.D. ve M.D. olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonda A.D. ve M.D. gözaltına alındı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramada çalıntı 1090 litre mazot, kuş kafesinden mutfak tüpüne kadar çok sayıda ev eşyası, tarım aletleri, tesisat ve inşaat malzemeleri ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Zanlılardan O.Ü'nün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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