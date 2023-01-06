Bakan Kasapoğlu Yozgat’ta gençlerle bir araya geldi

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YOZGAT (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençler, sanatçılar ve milli sporcuların yer aldığı, Sarıkamış Şehitleri'ni Anma Programı'na katılmak için Ankara'dan hareket eden Sarıkamış Ekspresi, Yozgat’ın Yerköy ilçesinde mola verdi.

Bakan Kasapoğlu'nu, Yerköy İstasyonu'nda Kaymakam Muharrem Coşkun, Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, AK Parti Yerköy İlçe Başkanı Hacı Dereli, siyasi parti temsilcileri ve gençler karşıladı.

Burada gençlerle sohbet eden Kasapoğlu, Sarıkamış Şehitleri'ni Anma Programı kapsamında Sarıkamış Ekspresi'yle Ankara'dan yola çıktıklarını belirtti.

Kaymakam Muharrem Coşkun ve Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz’dan çalışmalar hakkında bilgi alan Kasapoğlu, gençlerle öz çekim yaptı.

Kasapoğlu'nun bulunduğu ekspres, ardından Kars Sarıkamış'a gitmek üzere istasyondan ayrıldı.

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