Yozgat Valisi Polat ve Belediye Başkanı Köse, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

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YOZGAT (AA) - Yozgat Valisi Ziya Polat ve Belediye Başkanı Celal Köse, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Polat, mesajında, gazeteciliğin, halkın haber alma hakkını kullanmasına yardımcı olmak amacıyla doğruluk, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri uhdesinde barındıran önemli bir meslek olduğunu belirtti.

Demokrasilerin vazgeçilmez unsurları olan basın ve medyanın aynı zamanda kurumlarla bireyler arasındaki veri akışını sağlayan düşünce, ifade ve haber alma özgürlüğünün en etkin araçları olduğunu aktaran Polat, şunları kaydetti:

"Halkı bilgilendirmek maksadıyla, mesai mefhumu olmadan her şart altında görevini yapmaya çalışan gazeteci arkadaşlarımızın öz verileri bütün takdirlerin üzerindedir. İlimizdeki tüm basın-yayın kuruluşlarının temsilci ve çalışanlarının, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, mesailerinde kolaylıklar, görevlerinde üstün başarılar dilerim."

Yozgat Belediye Başkanı Köse de mesajında, basın mensuplarının toplum hayatının en önemli görevlerinden birini ifa ettiklerini vurguladı.

Gazetecilerin mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştıklarına değinen Köse, "Gazetecilik mesleğine emek ve gönül veren tüm basın mensuplarımıza yüce Mevlamdan sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir meslek yaşamı niyaz ediyor, ebediyete intikal eden değerli basın mensuplarına rahmet diliyorum. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun." görüşünü paylaştı.

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