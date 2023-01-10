Yozgat Valisi Polat, gazetecilerle bir araya geldi

YOZGAT (AA) - Yozgat Valisi Ziya Polat, 10 Ocak Çalışanlar Günü dolayısıyla kentte görev yapan gazetecilerle buluştu.
İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri'nde gazetecilerle bir araya gelen Polat, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.
Polat, gazetecilerin fedakarca görev yaptığını belirterek, "Emek harcıyorsunuz, insanımızın bilgiye ulaşmasında aracı oluyorsunuz, doğru bilgilendirmek için gece gündüz mesai harcıyorsunuz. Basın tanıtım açısından da çok önemli. Bizim yaptığımız işlerin haberini yapan sizlersiniz. Gazeteciler gününüz kutlu olsun." dedi.
Daha sonra Polat, kentte yapılan çalışmalarla ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı.