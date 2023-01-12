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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bahadın Yaşlanma Vakfı'nın gönüllü sayısı arttı

AA

Bahadın Yaşlanma Vakfı'nın gönüllü sayısı arttı

YOZGAT (AA) - Sorgun ilçesine Bağlı Bahadın beldesinde Bahadın Yaşlanma Vakfı'nın, 2 ay önce yaşlılar için başlattığı "Gönüllüler Projesi"nde gönüllü sayısı 15'e ulaştı.

Bahadın Yaşlanma Vakfı Yaşlı Bakım Merkezi Müdürü Esra Bağcı, AA muhabirine, yörede yaşlı nüfusun gittikçe arttığını ve vakıf olarak bu yaşlılara daha rahat bir yaşam ortamı hazırlamaya çalıştıklarını belirtti.

Bağcı, Bahadın Yaşlanma Vakfı'nda 29, kendi evlerinde barınan 10 yaşlı olmak üzere beldede 39 kişiye hizmet verdiklerini ifade etti.

Her insanın bir gün yaşlanacağını düşünerek, kişilerde yaşlılarla empati kurma duygusunu geliştirmek için "Gönüllüler Projesi"ni hayata geçirdiklerini aktaran Bağcı, "Gönüllüler projesinde birçok meslek grubundan gönüllüler yer alıyor. Gönüllü psikoloğumuz, yaşlılarımızla birebir ilgileniyor, sohbet ediyor. Kuaför ve güzellik uzmanımız yaşlılarımızın kişisel bakımını yapıyor. Mutfak gönüllülerimiz, mutfakta aşçımıza yardım ediyor, yöresel ve yaşlılarımızın damak tadına uygun yemek pişiriyor. Bahçe gönüllülerimiz de yaşlılarımızla vakfın bahçesinde ekim dikim işleri yaparak onların boş zamanlarını değerlendirmelerini sağlıyor." dedi.

Bağcı, vatandaşları gönüllü olmaya davet ederek, "Anadolu kültüründe yaşlılarımıza karşı her zaman saygı vardır. Bizler, kurum olarak bu gelenek doğrultusunda kuşaklar arası dayanışma kültürünü yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Gönüllülük çalışmasını belirli bir program ve eğitim kapsamında yürütüyoruz. Gönüllülerimiz yaşlılara hizmet sunarken aynı zamanda da sundukları hizmet konusunda bilgi ve becerilerini geliştirmekte. Tüm gönüllülerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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