Sorgun Belediyesi yeni mezarlık için yer tahsis etti

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YOZGAT (AA) - Sorgun Belediyesi ilçede bulunan Karşıyaka Mezarlığı'nda yer kalmadığı için yeni mezarlık yeri tahsis etti.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Sorgun ile Aşağıcumafakılı köyü arasında yapımına başlanan mezarlığın kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

Ekinci, Sorgun’un göç alan bir ilçe olduğunu ve nüfusun her yıl arttığını ifade ederek, "Yıllar önce yapılan Karşıyaka Mezarlığı dolmuş durumda. İleriki yıllarda mezarlık yeri konusunda sıkıntı yaşamamak için yeni alan belirledik. Mezarlık içerisinde cami, gasilhane, cenaze hizmetleri binası, sıralı mezarlık alanları, şehitlik, taziye evi, otopark alanı ve yeşil alanları ile ilçemize en az 50 yıl hizmet edecek. Rabbim ahirete irtihal eden cümle geçmişlerimize rahmet eylesin." dedi.

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