Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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Adalet Bakanı Bozdağ: "Bu olup bitenlerin Türkiye-İsveç ilişkilerine zarar vereceği tartışmasızdır. Eğer İsveç NATO'ya girmek istiyorsa sözünde durmalıdır."

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