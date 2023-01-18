Yozgat'ta ilkokul birinci sınıf öğrencileri her harfi bir etkinlikle öğreniyor

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YOZGAT (AA) - Yozgat'ta ilkokul birinci sınıf öğretmeni, öğrencilerine her harfi bir etkinlikle öğretiyor.

Şehit Mehmet Koçak İlkokulu 1-B sınıfı öğretmeni Hakan Ertaş, alfabenin öğrencilerin zihninde daha kalıcı olması için her harf için etkinlik düzenliyor.

Ertaş, "J" harfi için jandarma personelini sınıfına davet etti. Jandarma personeli, öğrencilere jandarmanın görevini anlatarak bayrak, balon, jandarma dergisi dağıttı, çizgi film izletti. Bomba arama köpeği Anka ve iz takip köpeği Nazik ile gösteri yaptı.

Jandarma personeli, okuma bayramı etkinliği yapan 1-A sınıfı öğrencileriyle de pasta kesti.

Sınıf öğretmeni Ertaş, gazetecilere, "Her Harf Bir Etkinlik" sloganıyla proje başlattıklarını, buna velilerin de destek verdiğini söyledi.

Etkinliklerle harflerin çocukların aklında daha kalıcı olduğunu aktaran Ertaş, "Ü" harfinde sınıfa horoz getirdiğini anlattı.

Ertaş, "Harflerimizin her birini bir etkinlikle öğrettik. Sayın Valimizi ziyaret ettik. Velilerimiz sınıfta yarışmalar düzenledi. Farklı etkinliklerle harfleri çocuklara yaşayarak, hissederek öğretmeye çalıştık. Bugünkü etkinliğimizde de jandarmayı çocuklara tanıtıp görevlerinin ne olduğunu öğretmiş olduk." dedi.

Öğrencilerden Emirhan Yıldız da sınıfa jandarmanın geldiğini belirterek "Her hafta bir etkinlik yapıyoruz, çok eğleniyoruz. "V" harfinde Yozgat Valimize gittik." diye konuştu.

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