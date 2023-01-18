Yozgat'ta sağlık çalışanları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

48 yıldır hem hayat arkadaşı hem de meslektaşlar

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! İşte kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

YOZGAT (AA) - Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Kozan ve yoğun bakım hemşireleri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kozan ve hemşireler, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Spor kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Pehlivanlık hayalleri", haberde Özkan Bilgin'in "Görev tamam" başlıklı fotoğraflarını seçen Kozan, çevre-yaşamda ise Pavel Pavlov'un "Kırmışlar kalbini" karesine oy kullandı.

Hastane yoğun bakım hemşireleri de sporda Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar", haber kategorisinde Günay Nuh'un "Görev çağırıyor", çevre-yaşamda da Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" karelerine oy verdi.

Başhekim Kozan, AA'nın Yılın Fotoğrafları'nda hayata dair çok güzel kareler bulunduğunu belirterek, emeği geçenleri tebrik etti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.