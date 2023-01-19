Yozgat Şehir Hastanesi'ne atanan tıbbi sekreterler göreve başladı

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! İşte kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

YOZGAT (AA) - Sağlık Bakanlığı tarafından Yozgat Şehir Hastanesi'ne ataması yapılan tıbbi sekreterler göreve başladı.

İl genelindeki sağlık kuruluşlarına personel ataması yapılırken, şehir hastanesine atanan 135 tıbbi sekreterden 60'ı görevine başladı.

Oryantasyona alınan yeni sağlık personeli, yarından itibaren polikliniklerde doktorların yanında hizmet verecek.

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Mustafa Kozan, yeni atamalarla sağlık ailesinin daha da genişlediğini belirterek, görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Görev yaparken her zaman hasta odaklı olacaklarını belirten Kozan, "Hastaları her zaman birinci derece yakınımız gibi düşünmemiz gerekiyor. Anne, babamız gibi düşünmemiz gerekiyor. Hiçbir hastayı da geri çevirmemek adına neler yapabiliriz, onun derdinde olmamız gerekiyor." dedi.

Kozan, şehir hastanesine 135 tıbbi sekreter atandığını ifade ederek, "İlk etapta 60'ı göreve başladı, önümüzdeki günlerde de diğerleri başlayacak. Yardımcı sağlık personelimizle birlikte hastanemizde hastalarımızı geri döndürmemeye ve hekimlerimizin tamamen hasta odaklı çalışmalarını daha fazla arttırmak adına yapılan bir hamle. Doktorun yanında görev yapacak personelimiz, bilgisayara geçilmesi gereken reçete, riskte, rapor gibi işlemleri yapacak." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.