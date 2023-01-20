İç Anadolu'da öğrenciler yarıyıl tatiline girdi

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YOZGAT (AA) - Yozgat, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Sivas, Niğde ve Nevşehir'de yarıyıl tatili dolayısıyla öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Yozgat'ta 12 Eylül 2022'de başlayan eğitimin birinci dönemi sona erdi. İl genelinde 69 bin 610 öğrenci tatile girdi.

Sakarya İlkokulunda birinci sınıf öğrencilerine karnenin yanında hikaye kitap da dağıtıldı.

Öğrencilerden Hamza Altın, karne aldığı için çok mutlu olduğunu, tatilde arkadaşlarıyla oyun oynayacağını ve kitap okuyacağını söyledi.

- Kayseri

Kayseri'de yarıyıl tatiline girecek okullarda karne dağıtım töreni düzenlendi.

İlmiye-Ahmet Nuri Büyükkılıç İlkokulundaki törene katılan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile sınıfları gezerek öğrencilere karne verdi.

Vali Çiçek, karne dağıtım töreninin ardından gazetecilere, 334 bin öğrencinin bugün karne aldığını ve 22 bin öğretmenin de öğrencilerin başarısında önemli çalışmalara imza attığını söyledi.

Servis araçlarının kontrolü noktasında hassas davrandıklarını anlatan Çiçek, kontrollere önem verdiklerini ve gerekli denetimlerin yapıldığını ifade etti.

- Kırıkkale

Kırıkkale'de Hasan Ali Yücel İlkokulunda düzenlenen törene, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Vali Yardımcısı Mehmet Miraç Topaloğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu katıldı.

Sınıfları gezerek öğrencilere karne ve çeşitli hediyeler veren Tekbıyıkoğlu ile beraberindekiler, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Tekbıyıkoğlu, törenin ardından yaptığı açıklamada, il genelinde 240 okulda yaklaşık 47 bin öğrencinin karne heyecanı yaşadığını ve tatile girdiğini aktardı.

- Kırşehir

Kırşehir'de 2019 okulda 44 bin 420 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Vali Hüdayar Mete Buhara, merkeze bağlı Toklumen köyündeki ilkokulda düzenlenen törende öğrencilere karne dağıttı.

Merkez Yunus Emre İlk ve Ortaokulunda da öğrenciler karnelerini aldı. Öğretmenlerinden karnelerini alan öğrenciler İstiklal Marşı'nı okuyarak dağıldı.

- Sivas

Sivas'ta 722 okulda 117 bin öğrenci karnelerini alarak yarı yıl tatiline girdi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Yavuz Selim İlk ve Ortaokulu'nda karne dağıtım törenine katıldı.

Şimşek ve Bilgin, öğrencilere yarı yıl tatilinde okumaları için kitap ile çeşitli hediyeler verdi.

- Niğde

Niğde'de 73 bin 55 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Vali Mustafa Koç ve İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, Zahide Sefer İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilere karne verdi, kitap hediye etti.

Koç, öğrencilere iyi tatiller dileyerek, "Öğrencilerimiz, kısa bir molayı hak ettik. İlimiz genelinde 73 bin 55 öğrencimiz bugün itibarıyla yarı yıl tatiline girdi." dedi.

- Nevşehir

Nevşehir'de yarı yıl tatiline giren 59 bin 988 öğrenci karne aldı.

Vali İnci Sezer Becel, kent merkezindeki Gökkuşağı Anaokulu ve İstiklal Ortaokulunu ziyaret ederek, öğrencilerin karne heyecanını paylaştı.

Sınıflarda öğrencilere karne ve başarı belgelerini dağıtan Becel, tatil sürecinin faydalı değerlendirilmesi konusunda tavsiyede bulundu.





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