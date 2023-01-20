Sorgun’da 16 bin 796 öğrenci karne aldı

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YOZGAT (AA) - Sorgun'da 16 bin 796 öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline girdi.

Karne günü nedeniyle Şehit Önder Muratoğlu İlkokulu'nda düzenlenen törende 1. sınıf öğrencilerine karneleri Kaymakam Halil İbrahim Kazar tarafından verildi.

Kazar, öğrencilere karnelerinin yanı sıra kitap ve kalem hediye ederken, tatilde kitap okumalarını önerdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal da bu yıl anasınıflarında 2 bin 685, ilkokullarda 4 bin 897, ortaokullarda 5 bin 35, liselerde de 4 bin 179 olmak üzere toplam 16 bin 796 öğrencinin karne alarak yarıyıl tatiline girdiğini söyledi.

Öcal, öğrencilerden dinlenmelerini ve kitap okumalarını, ailelerden de karnesi iyi olmayan öğrencileri motive etmelerini istedi.



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