Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan Yozgat'ta ziyaretlerde bulundu

YOZGAT (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Anadolu Buluşmaları" kapsamında geldiği Yozgat'ta bazı dernekleri ziyaret etti.

Erbakan, Yozgat Muhtarlar Derneği, Yozgat Kanser Hastaları Moral ve Motivasyon Derneği ile Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğini ziyaretinden sonra partisinin il binasına geçti.

Erbakan, burada yaptığı konuşmada, "Anadolu Buluşmaları" programını sürdürdüklerini, yarın da Kırşehir'de olacaklarını söyledi. Partilerine olan teveccühün her geçen gün arttığını belirten Erbakan, şunları kaydetti:

"Biz 300 bine yakın üyemiz ile 81 ile ve 900’den fazla ilçe teşkilatımızla, hanım ve gençlik kollarımızla, 100 bine yakın sandık baş müşahidimizle ve en son 6 Kasım'da yaptığımız Türk siyaset tarihine geçen muazzam tarihi büyük kongremizle seçimlere şimdiden hazır olduğumuzu ortaya koymuş olduk. Bunu da her fırsatta ifade ediyoruz. Seçim 14 Mayıs'ta da olsa haziranda da olsa bu pazar da olsa Yeniden Refah Partisi baraj problemi olmayan güçlü bir siyasi aktör olarak inşallah seçimlere girecektir."

İttifakı milletle yaptıklarını vurgulayan Erbakan, şöyle devam etti:

"Altılı masanın da Cumhur İttifakı'nın, mevcut iktidarın da dış politikada, ekonomi alanında, sosyal politikalar alanında aslında ortaya koydukları, milletin faydasına olacak herhangi bir durum görmüyoruz. Hem masadakilerin söylemleri, ortaya koydukları deklarasyon vaatleri, hem 6'lı masanın üyelerinin daha önce iktidarda bulunduğu zaman yaptıkları icraatlar, bu millete bir şey veremeyeceklerini ortaya koyuyor. Mevcut iktidarın da 20 senelik uygulamaları ve Türkiye'yi özellikle ekonomi alanında getirmiş olduğu nokta, bu saatten sonra millete bir fayda getiremeyeceğini ortaya koyuyor."

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