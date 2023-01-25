Sorgun Devlet Hastanesine medikal malzeme desteği

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Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

YOZGAT (AA) - Sorgun Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ümit Öztürk, hastaneye çeşitli medikal malzeme desteği sağlandığını söyledi.

Öztürk, sağlanan malzeme desteğiyle hastalara daha iyi sağlık hizmeti verileceğini belirtti.

Sorgun Devlet Hastanesinin sadece bulunduğu ilçeye değil, çevre ilçe, belde ve köydeki vatandaşlara da sağlık hizmeti sunduğunu ifade eden Öztürk, "Hastanemize 19 hasta yatağı, palyatif (yaşlı bakım) ve yoğun bakım hastalarımız için 2 hasta nakil sedye asansörü, bir hasta yıkama sedyesi geldi. Bu malzemeleri hastanemize kazandıran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcımız Sayın Opr. Dr. Ertuğrul Soysal'a teşekkür ediyoruz." dedi.

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