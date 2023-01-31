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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İç Anadolu'da kar yağışı etkili oldu

AA

Yozgat, Niğde, Sivas ve Kırşehir'de kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

İç Anadolu'da kar yağışı etkili oldu

YOZGAT (AA) - Yozgat, Niğde, Sivas ve Kırşehir'de kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Yozgat'ta kent merkezinde gece başlayan kar, etkisini sürdürüyor.

Karayolları ve Yozgat Belediyesi ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Vatandaşlardan Nebi Karahan, mevsimin çok kurak geçtiğini, kar yağmasına sevindiklerini söyledi.

- Niğde

Niğde'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor.

Vatandaşlar, iş yerlerinin önünde ve araçlarında biriken karı temizledi.

Karayolları ve belediye ekipleri, yollarda kar temizleme çalışması yapıyor.

Niğde Eczacılar Odası Başkanı Nihat Öztürk, kar yağdığı için mutlu olduklarını belirterek, "İnşallah devamı gelir ve kuraklık sıkıntısından uzaklaşırız." ifadelerini kullandı.

Taksici Ahmet Ceylan da beklenen kar yağışının geldiğini anlatarak, "Güzel oldu, inşallah devamı gelir. İhtiyacımız vardı, barajlar kurumak üzereydi." dedi.

- Sivas'ta 17 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 17 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı Kangal, Divriği ve Zara ilçelerinde etkili oldu.

Yağış nedeniyle 17 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı yolların açılması için ekipler 92 araç ve 130 personelle çalışmalarını sürdürüyor.

- Kırşehir

Kırşehir'de gece başlayan kar aralıklarla devam ediyor.

Ankara-Kayseri kara yolu ve kenti çevre illere bağlayan yollarda olumsuzluk yaşanmaması için Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri de sürücüleri dikkatli olmalarını ve dinlenme tesislerinde beklemeleri konusunda uyardı.

Sıcaklığın sıfırın altında 3 dereceye düştüğü kentte sürücüler zor anlar yaşadı.

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