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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversitenin serasında üretilecek kenevir bilimsel çalışmalara konu olacak

AA

Üniversitenin serasında üretilecek kenevir bilimsel çalışmalara konu olacak

YOZGAT (AA) - ÖMER ERTUĞRUL - Endüstriyel kenevir alanında ihtisaslaşan Yozgat Bozok Üniversitesi, özel sektör işbirliği ile kurduğu serada yıl boyu yetiştirilecek kenevirler üzerinde bilimsel çalışmalar yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülke genelinde kenevir ekimi konusunda seferberlik ilan etmesinin ardından Yozgat'ın da aralarında olduğu 19 ilde izinle kenevir ekimi serbest hale getirildi.

Kenevir; ilaç, tekstil, kağıt, yakıt, kozmetik, gıda, yem ve otomotiv sektörü başta olmak üzere çok geniş bir alanda kullanılıyor.

Yozgat Bozok Üniversitesinin kurduğu serada akademisyenler, kenevirin ekonomiye kazandırılması ile tohum ve fide çeşitliliğinin artırılmasına katkı sunacak.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, AA muhabirine, üniversitelerinin 2020 yılında bölgesel kalkınma odaklı kenevir üzerine ihtisas üniversitesi olarak belirlendiğini söyledi.

Endüstriyel kenevirin ekonomiye kazandırılması süreçlerinin Bozok Üniversitesi tarafından yönetilmeye başlandığını aktaran Karadağ, sanayicilerle bir araya gelerek kenevirin endüstride kullanılması yönünde işbirliği çalışmasına girdiklerini belirtti.

Karadağ, kenevirin 365 gün yetiştirilmesi amacıyla sera kurduklarını ifade ederek, "Türkiye'de belki de endüstriyel ve medikal kenevir özelinde ilk kurulan seradan bahsediyoruz. Burası, hızlı üretim ve kenevir türleri üzerine çalışmaları esas alan çok fonksiyonel bir sera olacak. Biz bu serayla birlikte başta medikal kenevir olmak üzere endüstriyel kenevirle ilgili gerek yerli tohumların çeşitliliğinin artırması gerekse kapalı ortamlarda 365 gün esasına dayalı yetiştirilmesi çalışmalarına başlamış olacağız." dedi.

- Yerli kenevir tohumu üretilecek

Medikal keneviri ekonomiye değer katar duruma getireceklerini vurgulayan Karadağ, "Sera 1200 metrekare alana kuruldu. Burası bir araştırma ve geliştirme merkezi olacak. Buradan elde edeceğimiz sonuçlarla elle tutulur ürünler ortaya koyabilirsek bunun gibi gerek üniversitemiz kampüsü içerisinde gerekse bölgemize onlarca sera kurulacak." diye konuştu.

Karadağ, kenevirin ekonomiye kazandırılması sürecinin ana odağının tohum olduğunu belirterek, şunları aktardı:

"Her şeyden önce kenevirin üretilmesi, ekilmesi, tarımının yapılması gerekiyor. Bunun ana odağı da tohum. Eğer elinizde milli tohumlarınız, yerel tohumlarınız yoksa siz bunu geleceğe aktaramazsınız, sürdürülebilir kılamazsınız. O açıdan da ülkemizde bu tür yerel tohum çeşitliliğini artırmak gerekiyor. Bildiğim kadarıyla 3 yerel tohum tescillendi. İhtisas üniversitesi olarak bizim ana odağımız, ilk etapta 2-3 yerel tohum tescilini yapmaktır. Bir taraftan kenevirin ekonomiye kazandırılma süreçlerini yönetirken üniversitemiz aynı zamanda bu alanla ilgili insan gücü yetiştirmek, bilgi üretmek ve bu bilgiyi teknoloji, sanayiciyle buluşturma süreçlerini yönetmektir. O açıdan da Yozgat Bozok Üniversitesi, ihtisas alan itibarıyla doktora tezi gibi çalışmalara da imkan sağlayacak."

Rektör Yardımcısı ve Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güngör Yılmaz da kurulan kenevir serasında Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yeni kenevir çeşitlerinin ıslahına başlayacaklarını dile getirdi.

Islah çalışmasında bitkide melezleme yapılacağını anlatan Yılmaz, şunları söyledi:

"Amacımız, ünitelerimizden bir tanesinde kontrollü koşullarda melezleme yapabilmek, melez bitkileri elde etmektir. Onların tohumlarını da başka bir yerden polen almaksızın kontrollü bir şekilde çoğaltmak. Daha sonra ıslahın diğer süreçlerini, seleksiyon aşamalarını yine burada yapacağız. Ayrıca bu sera içerisinde fide üretim üniteleri kurulacak. Bu fideler tohumdan olabilir, laboratuvar ortamında yapay üretim fideleri olabilir, bunları saksılarda ya da diğer topraksız ortamlarda belli büyüklüklere çıkaracağız. Yani fide üretim ünitesinden topraklı ya da topraksız ortamlarda onların çoğaltılmasına, izlenmesine, onlarla ilgili veri almaya devam edeceğiz."

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