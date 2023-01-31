Sorgun Ziraat Odası toprak analiz cihazı aldı

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YOZGAT (AA) - Sorgun Ziraat Odası Başkanı Hacı Tuzlacık, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı desteğiyle toprak analiz cihazı aldıklarını belirtti.

Tuzlacık, AA muhabirine, cihazın Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sorgun Ziraat Odası iş birliğiyle alındığını söyledi.

Cihazın yaklaşık 400 bin lira civarında olduğunu ifade eden Tuzlacık, "Toprak analiz cihazı vardı ancak bunun kadar kesin ve hızlı sonuç vermiyordu. Bu cihaz sayesinde laboratuvara ihtiyaç olmadan 5 dakika içinde toprağın özelliklerini ve gübreleme önerisini rapor olarak alabiliyoruz." dedi.

Tuzlacık, çiftçilerin doğru miktarda ve zamanda işlem toprağa işlem yapabileceğini anlatarak, "Çiftçilerimiz bu analizi yaptırmadan kaba düzen kullandıkları gübreler çoğu zaman tarlanın ihtiyacından fazla veya farklı olabiliyordu. Ortalama gübrenin ton fiyatının 11 bin lira olduğu günümüzde, toprak analizi sayesinde çiftçilerimiz girdi maliyetlerini yüzde 30 düşürebilecek." diye konuştu.

Tuzlacık, cihazın küçük olması nedeniyle tarlaya götürülüp yerinde de analiz yapılabileceğini sözlerine ekledi.



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