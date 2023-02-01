Sorgun’da kar yağışı etkili oluyor

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YOZGAT (AA) - Yozgat’ın Sorgun ilçesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

İlçe Özel İdare Müdürü Metin Kayhan, uzun bir aradan sonra kar yağmasından büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Kayhan, kar yağışı dolayısıyla bazı köylerde ulaşımda aksama meydana geldiğini ancak kapalı köy yolu bulunmadığını söyledi.

Özel İdare ekiplerini kar yağışı nedeniyle kapanması muhtemel köy yollarına sevk ettiklerini ifade eden Kayhan, "Gece saatlerinde başlayan kar yağışı ilçemizde etkili oluyor. Şehir içinde 10-12 santimetreye ulaşan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 15 santimetreyi buldu. Ekiplerimiz ulaşımın güçleştiği köy yollarında kar temizleme çalışmasını sürdürüyor." dedi.

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