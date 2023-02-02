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Yozgat'ta "6. Somut Olmayan Kültürel Miras Kış Okulu" düzenlendi

AA

Yozgat'ta "6. Somut Olmayan Kültürel Miras Kış Okulu" düzenlendi

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta Somut Olmayan Kültürel Miras Enstitüsü tarafından Orta Anadolu Kalkınma Ajansının (ORAN) desteğiyle düzenlenen "6. Somut Olmayan Kültürel Miras Kış Okulu" programı başladı.

Vali Ziya Polat, bir otelde düzenlenen toplantının açılışında, Yozgat'ın tarihi ve kültürüyle öne çıkan bir şehir olduğunu belirtti.

Galatlar'ın yaşadığı Tavium Antik Kenti'nin Yozgat'ta olduğunu belirten Polat, "Avrupalıların atalarının burada yaşadığını biliyoruz. Antik kentte yakında kazı çalışması başlayacak. Dünyada bilinen ilk taş mozaiği bu şehirde." dedi.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz da Somut Olmayan Kültürel Miras Enstitüsünün 6 yıldır düzenli olarak "kış okulu" programı düzenlediğini belirtti.

Oğuz, programda somut olmayan mirasın kuşaktan kuşağa aktarımına destek olacak faaliyetlerde bulunulduğunu anlatarak, "Büyük oranda da kalkınma ajanslarıyla çalışarak, kalkınma ajanslarının somut olmayan kültürel mirasın korunması, kuşaktan kuşağa aktarılması ve destek olabilecek projelere katkı vermesine yönelik çalışmalar yürütülüyor." dedi.

Türkiye'nin Kardeş Okullar Ağı'na (ASPnet) 1986 yılında katıldığını ve Türkiye'de 36 ASPnet okulunun bulunduğunu aktaran Oğuz, "Okullarımızda öğretilmeyen bir şeyin artık hayatımızda kolay kolay hatırlanması ve yaşatılması mümkün olmuyor. Pek çok kültürel değerimiz eğitim sisteminin bir parçası olmadığı için kaybolabiliyor. Bunu önlemek üzere, bu farkındalığı güçlendirmek üzere böyle bir toplantıyı yapmaya karar verdik. Gelen hocalarımızla, uzmanlarımızla, eğitim uzmanlarımız, kültürel miras uzmanlarımızla 3 günlük interaktif bir çalışma olacak." diye konuştu.

Oğuz, kültür olmadan kalkınmanın zor olduğunu vurgulayarak, "Kültürünüz yoksa kalkınmanızın da bir anlamı yok çünkü savrulursunuz. İnsanların harcı kültürleridir. O zaman bu lokomotife de çok değer vermek gerekiyor. Somut olmayan kültürel mirasta Türkiye dünya üçüncüsü. Yani uluslararası listeye kayıt bakımından 25 mirasımız var." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çektirildi, bez çantalara kalıpla baskı yapıldı.


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