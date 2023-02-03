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Sorgunlu sporcular atletizm şampiyonasından 3 bronz madalya ile döndü

AA

Sorgunlu sporcular atletizm şampiyonasından 3 bronz madalya ile döndü

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta Sorgun Gençlik ve Spor Müdürlüğü sporcuları, 1-2 Şubat'ta Bursa'da düzenlenen Turkcell Türkiye 16 Yaş Altı (U16) Salon Atletizm Şampiyonası’nda 3 bronz madalya kazandı.

Atletizm antrenörü Adem Öksüz, AA muhabirine, sporcularının 3 Türkiye üçüncülüğü kazanmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Şampiyona öncesi iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ve bu çalışmalarının karşılığını aldıklarını vurgulayan Öksüz “1-2 Şubat tarihlerinde Bursa'da düzenlenen şampiyonaya ülke genelinden 1152 atlet katıldı. Sorgun'dan 16 sporcu ile katıldığımız turnuvada, gülle atma branşında Nisa Pekyürek, 3 bin metre yürüyüşte Muhammed Turgut Öztürk, üç adım atma branşında Mahmut Tekin bronz madalya aldı. Şimdi hedefimiz önümüzdeki şampiyonalarda birincilik kürsüsüne çıkmak." dedi.

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