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Yozgat'ta 19 bin 292 öğrenci ücretsiz yemekten faydalanacak

AA

Yozgat'ta 19 bin 292 öğrenci ücretsiz yemekten faydalanacak

YOZGAT (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca 5 milyon öğrenci için kademeli olarak hayata geçirilecek ücretsiz yemek uygulaması kapsamında, Yozgat'ta 19 bin 292 öğrenci için hazırlıklara başlandı.

Yemekler, kent merkezinde Zübeyde Hanım ve Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yemekhanelerinde, ilçelerde ise öğretmenevi ve akşam sanat okulu yemekhanelerinde hazırlanacak.

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yemekhanesinde, yemek ve kumanyaların hazırlanmasını inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, AA muhabirine, kent genelinde 19 bin 292 öğrenciye ücretsiz yemek verilmesi için hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Daha önce taşımalı sistemle eğitim gören 7 bin 52 öğrenciye yemek verildiğini aktaran Yazıcı, "Bu öğrencilere ilave olarak 188 okulumuzda 8 bin 29'u okul öncesi, 4 bin 211'i ilk ve ortaokul olmak üzere 12 bin 240 öğrencimize daha ücretsiz yemek verilecek." dedi.

Yazıcı, yemeklerin uzmanlar tarafından hazırlanmış haftalık listeye göre yapılacağını ifade ederek, "Bu çalışma hem velilerimizin bu anlamdaki hayata dair zorlukların giderilmesi hem de öğrencilerimizin daha dengeli ve düzenli beslenmeleri açısından çok önemli. Bu hizmetin öğrencilerimize sunulmasında Milli Eğitim Bakanımız başta olmak üzere bakanlığımız yetkililerine, bu sürece katkı sağlayan ve emek veren tüm meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yiyecek içecek alanı öğrencisi Büşra Nur Tekgül de okulda yemek pişirerek kendilerini geliştirdiklerini belirtti.

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