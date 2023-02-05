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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sorgun Ziraat Odası Başkanlığına Hacı Tuzlacık yeniden seçildi

AA

Sorgun Ziraat Odası Başkanlığına Hacı Tuzlacık yeniden seçildi

YOZGAT (AA) – Sorgun Ziraat Odası Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda mevcut başkan Hacı Tuzlacık göreve yeniden seçildi.

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'ndaki genel kuruluda Hacı Tuzlacık, Hacı Aksoy ve Arif Tüysüz'ün başkan adayı olduğu 3 liste yarıştı.

Seçimde 123 delege oy kullandı. 48 delegenin oyunu alan Hacı Tuzlacık, yeniden başkan seçilirken Hacı Aksoy 44, Arif Tüysüz ise 31 oy aldı.

Tuzlacık, seçim sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm üyelere teşekkür etti.

Üyelerin kendisine ve yönetime duyduğu güveni boşa çıkarmayacağını ifade eden Tuzlacık, "Üyelerimizin desteğinden aldığımız yeni güç ile kaldığımız yerden hizmetlerimize devam edeceğiz. Amacımız çiftçilerimize en iyi hizmeti sunmak." dedi.

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