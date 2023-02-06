İç Anadolu'da eğitime kar engeli

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

YOZGAT (AA) - Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kayseri'de 2, Yozgat ve Niğde'de 1 gün eğitime ara verildi.

Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "7 Şubat 2023 Salı günü il genelinde bütün resmi ve özel temel eğitim ve orta öğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, eğitim kursları, Kur'an kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına ara verilmesi kararlaştırılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, hamile ve 10 yaş altı çocuğu bulunan annelerin de 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı kaydedildi.

- Niğde

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Niğde'de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle oluşabilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla kent genelinde resmi/özel kreş, anaokulları, ilkokul, ortaokul ve liseler ile mesleki eğitim merkezleri ve rehabilitasyon merkezlerinde yarın eğitime ara verildi.

Ayrıca, kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden anneler, engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

- Kayseri

Kayseri Valiliği, hem kar yağışının devam etmesi hem de Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle kentte eğitime 2 gün ara verildiğini bildirdi.

Açıklamada, il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüsü, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 7-8 Şubat 2023 tarihlerinde eğitime 2 gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, 10 yaş altı çocuğu olan kadın personel ile malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanlarının da 2 gün idari izinli sayılacağı aktarıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.