İç Anadolu'da eğitime kar engeli

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İç Anadolu'da eğitime kar engeli

AA

İç Anadolu'da eğitime kar engeli

YOZGAT (AA) - Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kayseri'de 2, Yozgat ve Niğde'de 1 gün eğitime ara verildi.

Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "7 Şubat 2023 Salı günü il genelinde bütün resmi ve özel temel eğitim ve orta öğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, eğitim kursları, Kur'an kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına ara verilmesi kararlaştırılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, hamile ve 10 yaş altı çocuğu bulunan annelerin de 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı kaydedildi.

- Niğde

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Niğde'de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle oluşabilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla kent genelinde resmi/özel kreş, anaokulları, ilkokul, ortaokul ve liseler ile mesleki eğitim merkezleri ve rehabilitasyon merkezlerinde yarın eğitime ara verildi.

Ayrıca, kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden anneler, engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

- Kayseri

Kayseri Valiliği, hem kar yağışının devam etmesi hem de Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle kentte eğitime 2 gün ara verildiğini bildirdi.

Açıklamada, il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüsü, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 7-8 Şubat 2023 tarihlerinde eğitime 2 gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, 10 yaş altı çocuğu olan kadın personel ile malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanlarının da 2 gün idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yozgat'ta eğitime 1 gün ara verildi
YEREL HABERLER Yozgat'ta eğitime 1 gün ara verildi
Sarıkaya Ziraat Odası Başkanlığına Şevki Güngör yeniden seçildi
YEREL HABERLER Sarıkaya Ziraat Odası Başkanlığına Şevki Güngör ...
Sorgun Ziraat Odası Başkanlığına Hacı Tuzlacık yeniden seçildi
YEREL HABERLER Sorgun Ziraat Odası Başkanlığına Hacı Tuzlacık ...
Yozgat'ta 19 bin 292 öğrenci ücretsiz yemekten faydalanacak
YEREL HABERLER Yozgat'ta 19 bin 292 öğrenci ücretsiz yemekten ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.