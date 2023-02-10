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Yozgat Şehir Hastanesi'nde tedavi gören depremzedeler yaşadıklarını anlattı

AA

Yozgat Şehir Hastanesi'nde tedavi gören depremzedeler yaşadıklarını anlattı

YOZGAT (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da 5 katlı binanın enkazından yaralı kurtulan 4 kişilik aile Yozgat Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyor.

Adıyaman Turgutreis Mahallesi Ünlükent Apartmanı 1. katta enkaz altında kalan ve 3 saat sonra kurtarılan Topbaş ailesi, yakınlarının desteği ile Yozgat Şehir Hastanesi'ne getirildi.

Tedavi altına alınan Seyfettin Topbaş (44), gazetecilere, Adıyaman'da büyük bir felaket yaşadıklarını söyledi.

Deprem olduğunda büyük bir uğultu ve gürültüyle uyandıklarını ifade eden Topbaş, "Böyle bir felaketi Rabbim kimseye göstermesin. Çocuklar yan odadaydı, onların bağrışma sesiyle birbirimize ulaşmaya çalıştık. Tavan üzerimize çöktü. Kendi çabamla enkaz altından çıktım. Eşime ve çocuklarıma ulaşmaya çalıştım. Eşimin sesini duydum ama ulaşamıyordum. Sürekli konuştum, teselli vermeye çalıştım." dedi.

Topbaş, telefonla akrabalarına ulaştığını ifade ederek, "Onlar geldiler, eşimi ve çocuklarımı çıkardık. Daha sonra Yozgat'tan akrabalarımız gelerek bizi buraya getirdi." diye konuştu.

Ganime Topbaş da (42) enkaz altında akrabalarının sesiyle teselli bulduğunu belitti.

Akrabaların sesi geldikçe daha da cesaretlendiğini ifade eden Topbaş, "Enkaz altında tek bir şey var, dışarıdaki sevdiklerinin sesi teselli veriyor. Onların sesi geldikçe daha da cesaretleniyordum. Çok şükür biz çıktık." ifadelerini kullandı.

Topbaş, hastanede başhekim, doktor ve hemşirelerin kendileriyle çok iyi ilgilendiklerini belirterek, teşekkür etti.

Ayşin Topbaş (17) da depremin çok şiddetli olduğunu, enkazda kaldıklarını ve kıpırdayamadıklarını anlattı.

Hastane başhekimi Dr. Mustafa Kozan da hastaneye bugüne kadar 32 depremzedenin geldiğini, 26'sının ayakta tedavileri tamamlanıp taburcu edildiğini, 6'sının tedavisinin sürdüğünü ve durumlarını iyi olduğunu aktardı.

Kozan, hastanede 116 boş yatak 12 yoğun bakım yatağının hazır halde bekletildiğini ifade etti.

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